Минэкономразвития объяснило данные Росстата о резком падении доходов населения «особенностями методологии»

Интерфакс
18:46, 31 мая 2017
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Данные Росстата о падении в январе—апреле реальных располагаемых доходов россиян на 2,2 процента по сравнению с 2016 годом «скорее являются отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций». Об этом сказано в отчете министерства экономического развития, опубликованном 31 мая.

«По оценке Минэкономразвития, с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые доходы за 4 месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6 процента год к году», — сказано в документе.

22 мая Росстат сообщил, что в апреле реальные доходы населения упали на 7,6 процента по сравнению с прошлым годом; в марте было зафиксировано снижение на 2,3 процента. В Минэкономразвития считают, что «такая динамика» не связана «с динамикой заработных плат» и не позволяет «объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса».

В апреле Росстат был возвращен в ведение Минэкономразвития из прямого подчинения правительству. В указе президента Владимира Путина указано, что это сделано, в частности, для «повышения эффективности системы госстатистики в РФ».
Перед этим министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал данные статистического ведомства, назвав «крайне неудачным проект перехода Росстата на новую методологию» и допустим пересмотр опубликованных данных за январь—февраль 2017 года.
Реальные располагаемые доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По данным Росстата, в январе 2017 года впервые с октября 2014 года был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов россиян.
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