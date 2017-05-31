Минэкономразвития объяснило данные Росстата о резком падении доходов населения «особенностями методологии»

Данные Росстата о падении в январе—апреле реальных располагаемых доходов россиян на 2,2 процента по сравнению с 2016 годом «скорее являются отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций». Об этом сказано в отчете министерства экономического развития, опубликованном 31 мая.

«По оценке Минэкономразвития, с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые доходы за 4 месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6 процента год к году», — сказано в документе.

22 мая Росстат сообщил, что в апреле реальные доходы населения упали на 7,6 процента по сравнению с прошлым годом; в марте было зафиксировано снижение на 2,3 процента. В Минэкономразвития считают, что «такая динамика» не связана «с динамикой заработных плат» и не позволяет «объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса».