Бывший советник Трампа начал сотрудничать с расследованием о России. Раньше он отказывался передавать документы
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился передать сенатскому комитету по разведке документы в связи с расследованием вмешательства России в предвыборную кампанию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут Fox News, The Wall Street Journal и NBC.
После того, как Флинн отказался сотрудничать со следствием, воспользовавшись Пятой поправкой к Конституции, комитет изменил свои требования. Теперь от Флинна просят предоставить только документы, связанные с его консалтинговой компанией (на них поправка о самооговоре не распространяется), и незначительную часть личных сведений. Ожидается, что Флинн передаст все документы в первую неделю июня.
Флинну выписали повестку о предоставлении документов после того, как в апреле он отказался выдать их добровольно. Помимо этого источники СМИ говорили, что Флинн просил предоставить ему иммунитет в обмен на показания.
Президент США Дональд Трамп уволил Майкла Флинна вскоре после вступления в должность. Поводом стало то, что Флинн не рассказал своему руководству о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.