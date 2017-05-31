Бывший советник Трампа начал сотрудничать с расследованием о России. Раньше он отказывался передавать документы

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился передать сенатскому комитету по разведке документы в связи с расследованием вмешательства России в предвыборную кампанию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут Fox News, The Wall Street Journal и NBC.

После того, как Флинн отказался сотрудничать со следствием, воспользовавшись Пятой поправкой к Конституции, комитет изменил свои требования. Теперь от Флинна просят предоставить только документы, связанные с его консалтинговой компанией (на них поправка о самооговоре не распространяется), и незначительную часть личных сведений. Ожидается, что Флинн передаст все документы в первую неделю июня.