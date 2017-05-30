Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

Причины смерти Норьеги пока не сообщаются. Несколько лет назад, напоминает AP, у бывшего диктатор Панамы была обнаружена доброкачественная опухоль мозга. В начале 2017 года Норьега был переведен под домашний арест для проведения операции по ее удалению.

Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега умер в возрасте 83 лет. О смерти экс-диктатора сообщил, в числе прочих, действующий президент Панамы Хуан Карлос Варела.

Мануэль Норьега с 1983 по 1989 году был фактическим руководителем Панамы, занимая при этом пост командующего Силами национальной обороны.

Норьега в 1960-х годах — 1970-х активно сотрудничал с американскими спецслужбами, однако затем его отношения с властями США испортились.

В 1989 году Соединенные Штаты провели спецоперацию в Панаме, в результате которой Норьега был отстранен от власти и вывезен в США.

В начале 1990-х годов он был приговорен американским судом к 40 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками и вымогательство. Позже срок его заключения был сокращен до 30 лет.

В 2010 году США согласились выдать Норьегу Франции, где ему и членам его семьи были предъявлены обвинения в отмывании средств через местные банки. Французский суд приговорил бывшего диктатора Панамы к семи годам тюрьмы и штрафу в несколько миллионов евро.

В 2011 году Франция экстрадировала Норьегу в Панаму, где его в 1995 году заочно приговорили к 20 годам заключения по обвинению в убийстве политических оппонентов во время нахождения у власти.