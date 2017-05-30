Суд отменил приговор лидеру «Русских Астрахани» за пост про «кремлевских оккупантов»

Президиум Астраханского областного суда отменил приговор лидеру движения «Русские Астрахани» Игорю Стенину по статье о публичных призывах к экстремизму. Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, рассказали в суде.

В мае 2016 года Стенина приговорили к двум годам колонии-поселения за репост статьи, которую эксперты признали экстремистской. Причем в комментарии к посту, по версии следствия, Стенин призывал уничтожать «кремлевских оккупантов» и требовал убрать руки от Украины. Пост был опубликован в августе 2014 года.

Адвокат Стенина Елена Гребенюк заявляла, что фразу про оккупантов ее подзащитный не отрицает, но репоста статьи он не делал. В феврале 2017 года Стенин подал жалобу в ЕСПЧ.