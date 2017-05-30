Медведев потребовал от топ-менеджеров госкомпаний летать на российских самолетах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы госкомпании на ближайших заседаниях советов директоров рассмотрели вопрос об аренде или покупке российских самолетов, в том числе в VIP-комплектации, пишет «Коммерсант».

Соответствующая директива, по данным источников издания, была утверждена Медведевым в середине апреля.

Такая мера, по словам одного из собеседников газеты, должна «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

В Минтрансе сообщили, что знают о директиве и ее «безусловно поддерживают». Представители большинства госкомпаний, которых касается директива, от комментариев отказались.

Пока, отмечает издание, данных о том, что какая-либо из госкомпаний приняла решение о закупке российских самолетов для своего руководства, нет.