Медведев потребовал от топ-менеджеров госкомпаний летать на российских самолетах

Коммерсант
05:46, 30 мая 2017
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы госкомпании на ближайших заседаниях советов директоров рассмотрели вопрос об аренде или покупке российских самолетов, в том числе в VIP-комплектации, пишет «Коммерсант».

Соответствующая директива, по данным источников издания, была утверждена Медведевым в середине апреля.

Такая мера, по словам одного из собеседников газеты, должна «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

В Минтрансе сообщили, что знают о директиве и ее «безусловно поддерживают». Представители большинства госкомпаний, которых касается директива, от комментариев отказались.

Пока, отмечает издание, данных о том, что какая-либо из госкомпаний приняла решение о закупке российских самолетов для своего руководства, нет.

Глава Infomost Борис Рыбак называет продвижение российской авиатехники «предметом особой заботы правительства», но пока эти инициативы малореализуемы по причине ее отсутствия. По его словам, та авиатехника, которая есть в наличии, производится штучно и не сможет покрыть всех потребностей госкомпаний.

Коммерсант
В VIP-комплектации производятся ближнемагистральные российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Два таких самолета, напоминает «Коммерсант», в смешанной VIP/пассажирской компоновке брало МЧС. Еще один — «Рособоронэкспорт», который позже вернул SSJ-100 производителю, т. к. компании требовались дальнемагистральные самолеты.
Среди российских компаний самым большим парком SSJ-100 располагает «Аэрофлот».
В мае «Ведомости» со ссылкой на источники в Минтрансе сообщили, что налет SSJ-100, используемых российскими авикомпаниями, за последние шесть лет практически не изменился. Так, по данным издания, у «Аэрофлота» постоянно не летает около половины «Суперджетов».
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