Епископ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за публикации о его внедорожнике
Обновление. Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил «Эху Москвы», что епископ Нектарий не писал никаких писем «Орловским новостям».
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности по статье об оскорблении чувств верующих за публикацию материалов о его внедорожнике Land Cruiser V8.
Орловский священник намерен судиться с "Орловскими новостями" из-за заметки о его внедорожникеhttps://t.co/tppotuYcqX#Орел #ОН pic.twitter.com/IhUYvYdCY5— Орловские новости (@newsorel) May 29, 2017
Священник прислал в редакцию издания «Орловские новости» письмо, в котором потребовал «удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ». Он также потребовал убрать из группы издания «ВКонтакте» опрос об отношении читателей к тому, что священники владеют дорогим имуществом. При этом епископ сослался на Иисуса Христа, который «призывал прощать врагов».
«Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», — говорится в письме.