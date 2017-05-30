Епископ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за публикации о его внедорожнике

Орловские новости
07:26, 30 мая 2017
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Обновление. Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил «Эху Москвы», что епископ Нектарий не писал никаких писем «Орловским новостям».

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности по статье об оскорблении чувств верующих за публикацию материалов о его внедорожнике Land Cruiser V8.

Священник прислал в редакцию издания «Орловские новости» письмо, в котором потребовал «удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ». Он также потребовал убрать из группы издания «ВКонтакте» опрос об отношении читателей к тому, что священники владеют дорогим имуществом. При этом епископ сослался на Иисуса Христа, который «призывал прощать врагов».

«Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», — говорится в письме.

Орловские новости
«Орловские новости» 23 мая написали о том, что епископ Нектарий владеет внедорожником Land Cruiser V8, который стоит шесть миллионов рублей. Машина с номерами из серии правительства Орловской области зарегистрирована на священника.
«Открытая Россия» сообщала, что в Орловской митрополии назвали внедорожник подарком, который епископ получил от одного из агрохолдингов. «Подарок связан с тем, что владыка несет архиерейское служение, посещает самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду. Никакого проявления стяжательства в этом нет. Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — заявили в митрополии.
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