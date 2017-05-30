Епископ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за публикации о его внедорожнике

Обновление. Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил «Эху Москвы», что епископ Нектарий не писал никаких писем «Орловским новостям».

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности по статье об оскорблении чувств верующих за публикацию материалов о его внедорожнике Land Cruiser V8.

Священник прислал в редакцию издания «Орловские новости» письмо, в котором потребовал «удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ». Он также потребовал убрать из группы издания «ВКонтакте» опрос об отношении читателей к тому, что священники владеют дорогим имуществом. При этом епископ сослался на Иисуса Христа, который «призывал прощать врагов».