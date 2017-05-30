Арендатор земли около «резиденции Медведева» нарушил закон об охоте. Но его не оштрафовали

РБК
06:57, 30 мая 2017
Надежный источник

Ивановская межрайонная прокуратура уличила в нарушении закона об охоте ООО «Орион» — компанию, которая арендует 4 тысячи гектаров земли около предполагаемой резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорится в письме прокурора Вениамина Селифанова депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.

«Орион» не оформил необходимые документы на охотоустройство, что является нарушением части 3 статьи 8.37 КоАП. Представитель фирмы рассказал РБК, что в 2016 году они не сумели подготовить документы из-за значительных изменений в законодательстве. Оформление продлится до марта 2018 года.

При этом представитель «Ориона» заявил, что так как ущерба флоре и фауне не было, то фирму не оштрафовали, а только вынесли предупреждение. Статья 8.37 КоАП не предусматривает такой вид наказания, минимальная санкция для юридических лиц по части 3 — штраф 50 тысяч рублей.

Прокурорская проверка не выявила фактов незаконной вырубки леса на охраняемой территории.

В марте 2017 года «Собеседник» выяснил, что «Орион» получил 4 тысячи гектаров земли в аренду на 49 лет по ставке 39 рублей 32 копеек в год за весь участок. После этого в правительстве Ивановской области заявили, что «на точно таких же условиях» участки сдаются в аренду еще 21 охотохозяйству.
Участок «Ориона» расположен рядом с резиденцией в Плесе, которую, по данным «Собеседника» и Фонда борьбы с коррупцией, регулярно посещает премьер-министр Дмитрий Медведев. Устройством резиденции занимался фонд «Дар», управляющая компания которого затем была переименована в ООО «Орион».

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