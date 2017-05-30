«Аэрофлот» подал иск к производителю SSJ-100 на 2,1 миллиарда рублей

Иск зарегистрирован 29 мая, к рассмотрению он пока не принят.

Сумма исковых требований, по информации в картотеке арбитражных дел , 2,09 миллиарда рублей. Основания для подачи иска не указаны.

У «Аэрофлота» самый большой из российских авиакомпании парк самолетов SSJ-100 — 30 самолетов. Половина этих самолетов, сообщали «Ведомости», не используется

В апреле «Ведомости» сообщали , что «Аэрофлот» подал иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) на 576 миллионов рублей. Иск, подробности которого не раскрывались, связан, по данным издания, с подписанным в июне 2011 года контрактом по поставке «Аэрофлоту» в лизинг первых SSJ-100.

В 2012 году «Аэрофлот» подавал к ГСС иск на 73,6 миллиона рублей. Иск, подробности которого также не раскрывались, был отозван через три дня после его подачи.