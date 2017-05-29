Валерий Гергиев возглавил список деятелей культуры России с самыми высокими доходами

Опубликованы сведения о доходах и имуществе руководителей и сотрудников государственных театров, цирков и других организаций, «созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры в 2016 году».

Лидером по доходам среди деятелей культуры стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, заработавший за отчетный год почти 154,5 миллиона рублей.

На втором месте в списке оказался художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин с доходом 112,7 миллиона рублей. Третье место занял худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков — его доход составил 76,14 миллиона рублей.

В пятерку деятелей культуры с самыми высоким доходами за 2016 год также вошли художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков (68,75 миллиона рублей) и директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (46,76 миллиона рублей).