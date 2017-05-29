В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen C4

Компания Citroen отзывает на российском рынке 30 тысяч автомобилей C4 хэтчбек/DS4.

Отзыв затрагивает автомобили, проданные с января 2011 года по июнь 2016 года. У таких машин крепление троса замка капота к обшивке «может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации».

В рамках программы отзыва в дилерских центрах «будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота».

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.