В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen C4
Компания Citroen отзывает на российском рынке 30 тысяч автомобилей C4 хэтчбек/DS4.
Отзыв затрагивает автомобили, проданные с января 2011 года по июнь 2016 года. У таких машин крепление троса замка капота к обшивке «может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации».
В рамках программы отзыва в дилерских центрах «будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота».
Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
С начала мая это уже второй крупный отзыв автомобилей в России. 25 мая Росстандарт объявил об отзыве более 42 тысяч автомобилей Nissan Almera из-за ненадежного крепления заднего стекла.