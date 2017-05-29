По делу бывшего губернатора Челябинской области задержали директора московского филиала «Макфы»

Следственный комитет России
16:14, 29 мая 2017
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Следственный комитет РФ отчитался о задержании директора московского филиала компании «Макфа» Андрея Чуркина. Его подозревают в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 года Юревич получил от предпринимателей Челябинской области 3,4 миллиарда рублей. Как говорится в пресс-релизе, чиновник брал деньги за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство».

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по признакам преступления предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Следственный комитет России
Компания «Макфа» принадлежит семье Михаила Юревича. Это крупнейший производитель макаронных изделий в России.
Об уголовном деле против Михаила Юревича, который покинул свой пост в 2014 году, стало известно в марте 2017 года. Тогда сообщалось только о том, что он получил от назначенного им на должность министра здравоохранения Виталия Тесленко. 
Юревич находится за границей. Его объявили в розыск.
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