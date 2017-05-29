По делу бывшего губернатора Челябинской области задержали директора московского филиала «Макфы»

Следственный комитет РФ отчитался о задержании директора московского филиала компании «Макфа» Андрея Чуркина. Его подозревают в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 года Юревич получил от предпринимателей Челябинской области 3,4 миллиарда рублей. Как говорится в пресс-релизе, чиновник брал деньги за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство».