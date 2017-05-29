Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш попросил Путина о помиловании

В феврале 2017 года с просьбой помиловать Лапыгина к президенту РФ обратилась группа сотрудников нескольких российских научных институтов. Под обращением поставили подписи более 20 человек, в том числе академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков, Василий Фомин и член-корреспондент РАН Иван Егоров.

Адвокат Лапыгина Василий Процык сообщил « Интерфаксу », что прошение о помиловании было подано в марте. «Ответа пока нет», — сказал он.

Прошение, сообщается на сайте «Открытой России», в настоящий момент рассматривается в комиссии по помилованию Тверской области. Одновременно Лапыгин направил кассационную жалобу в Верховный суд.

Сотрудник ЦНИИмаш 76-летний Владимир Лапыгин, приговоренный к семи годам колонии строгого режима за госизмену, направил президенту РФ прошение о помиловании.

Владимир Лапыгин — начальник научного центра исследования аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш; в структуру института входит, в частности, Центр управления полетами).

В сентябре 2016 года суд, проходивший в закрытом режиме, признал его виновным в госизмене и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие обвиняло Лапыгина в том, что он передал китайской стороне «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».

Сотрудник ЦНИИмаш, в свою очередь, утверждает, что послал своему знакомому из КНР ознакомительную версию программы для изучения возможности ее покупки китайскими компаниями.

Программа, уверяет Лапыгин, была одобрена для открытой публикации, зарегистрирована в «Роспатенте» и не содержала секретных сведений. Уже после начала расследования дела программа, по словам Лапыгина, была засекречена руководством ЦНИИмаша по требованию следователя ФСБ.