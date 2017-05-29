Минфин предложил выделить МВД дополнительно 11,4 миллиарда рублей. Расходы на здравоохранение вырастут на 1,8 миллиарда

Министерство финансов предложило выделить дополнительно 11,4 миллиарда рублей в 2017 году на нужды МВД. Это следует из поправок к закону о трехлетнем бюджете, которые были внесены в Госдуму 26 мая.

Значительную часть этой суммы (7,3 миллиарда рублей) направят на зарплаты руководящему составу, еще 1,6 миллиарда — работникам образовательных и медицинским учреждениям МВД. При этом зарплатный фонд оперативных сотрудников сократят на 8,9 миллиарда рублей.

Генпрокуратура получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на материально-техническое обеспечение; Следственному комитету выделят более 750 миллионов, большую часть которых потратят на зарплаты.

При этом дополнительные расходы на здравоохранение составят 1,8 миллиарда рублей. Как отмечает РБК, в параметрах бюджета никак не прописано, будут ли выделены деньги на борьбу с ВИЧ, расходы на которую пытался согласовать Минздрав.

На развитие образования выделят дополнительно 1,3 миллиарда рублей — вдвое больше суммы, заложенной в исходном бюджете.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщала, что финансирование государственных СМИ увеличат на 2,5 миллиарда рублей.