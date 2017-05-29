Бывшего военного коменданта Чечни обвинили в получении взяток

Бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России и комендант Чечни генерал-лейтенант Леонид Кривонос обвинен в получении взяток. Расследование уголовного дела в отношении Кривоноса, пишет «Коммерсант», завершило военное следственное управление СК по Южному военному округу.

Кроме Кривоноса, обвиняемыми по делу, расследование которого велось с 2015 года, проходят бывший заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России генерал-майор Андрей Головацкий и штабной капитан Вадим Зуев.

По версии следствия, Головацкий при посредничестве Кривоноса, уже вышедшего к тому моменту в отставку, и Зуева получал взятки от военнослужащих, желающих продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы. Деньги обвиняемые получали не наличными, а перечислением на банковские карточки. Общую сумму полученных взяток следствие оценивает в 1,5 миллиона рублей.

Все фигуранты дела свою вину отрицают. Так, адвокат Кривоноса Евгений Беркович заявил, что его подзащитный считает дело сфабрикованным, а уголовное преследование — «местью со стороны сотрудников ФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки».