Бывшего военного коменданта Чечни обвинили в получении взяток

Коммерсант
05:14, 29 мая 2017
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Бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России и комендант Чечни генерал-лейтенант Леонид Кривонос обвинен в получении взяток. Расследование уголовного дела в отношении Кривоноса, пишет «Коммерсант», завершило военное следственное управление СК по Южному военному округу.

Кроме Кривоноса, обвиняемыми по делу, расследование которого велось с 2015 года, проходят бывший заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России генерал-майор Андрей Головацкий и штабной капитан Вадим Зуев.

По версии следствия, Головацкий при посредничестве Кривоноса, уже вышедшего к тому моменту в отставку, и Зуева получал взятки от военнослужащих, желающих продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы. Деньги обвиняемые получали не наличными, а перечислением на банковские карточки. Общую сумму полученных взяток следствие оценивает в 1,5 миллиона рублей.

Все фигуранты дела свою вину отрицают. Так, адвокат Кривоноса Евгений Беркович заявил, что его подзащитный считает дело сфабрикованным, а уголовное преследование — «местью со стороны сотрудников ФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки».

Следует отметить, что все три фигуранта расследования имеют госнаграды и являются участниками боевых действий. Генерал Кривонос, как сообщил его защитник, был контужен во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова. В свою очередь, капитан Зуев был переведен на штабную работу после того, как в результате ранения остался без пальца руки.

Коммерсант
Леонид Кривонос занимал пост коменданта Чечни с 2007 по 2010 годы. До этого он некоторое время был исполняющим обязанности военного коменданта республики. В 2010 году он покинул военную службу.
Андрей Головацкий занимал пост заместителя начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России с 2011 году по 2015 годы. В декабре 2015 года он указом президента был освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку.
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