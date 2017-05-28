Полиция опубликовала фото исполнителя теракта в Манчестере

Полиция Манчестера опубликовала в твиттере фотографии Салмана Абеди, которого подозревают в совершении теракта на концерте Арианы Гранде 22 мая.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5 — G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

Снимок был сделан камерой наблюдения вечером перед концертом. Полиция обратилась ко всем за помощью в сборе информации об Абеди в период с 18 по 22 мая, когда он находился в Великобритании.

Полиция также сообщила, что обнаружила квартиру в Манчестере, где, как предполагается, Абеди собрал бомбу перед концертом. По подозрению в причастности к теракту уже задержаны 13 человек.