В Москве началась конференция «Шторм»

Meduza
07:33, 27 мая 2017
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В Москве началась конференция «Шторм», которую «Медуза» проводит для журналистов и профессионалов из сферы рекламы. Тема конференции — «Время удивительных историй: от ботов до виртуальной реальности».

В числе участников конференции — сотрудники The New York Times Майкл Вильясеньор и Грэм Робертс (они выступят с мастер-классом о фильмах в жанре виртуальной реальности), исполнительный продюсер Slate Энди Бауэрс (он расскажет, как делать подкасты), управляющий редактор NowThis Верша Шарма (как делать видео в соцсетях?) и исполнительный директор по операционным процессам Vox Лорен Рабайно (как делать медиа, которое живет везде?).

Интервью с участниками «Шторма»

Конференция проходит в Культурном центре ЗИЛ у метро «Автозаводская». Для тех, кто не смог ее посетить, «Медуза» организовала видеотрансляцию — купить ее можно здесь.

«Медуза» проводит «Шторм» второй раз. В 2016 году конференция была посвящена нативной рекламе.

Как это было в прошлом году

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