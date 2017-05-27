В Москве началась конференция «Шторм», которую «Медуза» проводит для журналистов и профессионалов из сферы рекламы. Тема конференции — «Время удивительных историй: от ботов до виртуальной реальности».

В числе участников конференции — сотрудники The New York Times Майкл Вильясеньор и Грэм Робертс (они выступят с мастер-классом о фильмах в жанре виртуальной реальности), исполнительный продюсер Slate Энди Бауэрс (он расскажет, как делать подкасты), управляющий редактор NowThis Верша Шарма (как делать видео в соцсетях?) и исполнительный директор по операционным процессам Vox Лорен Рабайно (как делать медиа, которое живет везде?).

Конференция проходит в Культурном центре ЗИЛ у метро «Автозаводская». Для тех, кто не смог ее посетить, «Медуза» организовала видеотрансляцию — купить ее можно здесь.