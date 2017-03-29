Высокий суд Лондона разрешил рассмотреть трехмиллиардный иск России к Украине в ускоренном порядке
Обновление: Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что решение суда будет обжаловано. Суд, цитирует «Интерфакс» заявление Данилюка, «не учел факты военной и экономической агрессии».
Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу российской стороны о рассмотрении в ускоренном порядке иска о кредите на 3 миллиарда долларов, выданном Украине. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 29 марта.
Украина, указал судья Уильям Блэр, не предоставила веских доказательств своей позиции. «В этой ситуации было бы неправильным принимать решение о рассмотрении дела по общей процедуре», — сказал судья.
У российской и украинской сторон есть возможность оспорить решение суда о рассмотрении иска в ускоренном порядке.
Украина, президентом которой в тот момент был Виктор Янукович, в 2013 году договорилась о получении кредита от России в размере 15 миллиардов долларов. Первый транш кредита на сумму в три миллиарда долларов был перечислен, однако затем выплаты были остановлены на фоне смены власти на Украине.
В декабре 2015 года Украина официально объявила об отказе погашать задолженность. Правительство Украины просило реструктурировать долг на тех же условиях, которые были предложены коммерческим кредиторам, — отсрочка выплат и списание 20 процентов задолженности. РФ, в свою очередь, предлагала отсрочить платежи, но не соглашалась на частичное списание задолженности.
В Высокий суд Лондона Россия обратилась с иском о взыскании с Украины долга в три миллиарда долларов в феврале 2016 года. Просьба о рассмотрении иска в ускоренном порядке была подана Россией в июле.
Международный валютный фонд (МВФ) признал долг Украины перед Россией суверенным, а не коммерческим.