Высокий суд Лондона разрешил рассмотреть трехмиллиардный иск России к Украине в ускоренном порядке

Обновление: Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что решение суда будет обжаловано. Суд, цитирует «Интерфакс» заявление Данилюка, «не учел факты военной и экономической агрессии».

Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу российской стороны о рассмотрении в ускоренном порядке иска о кредите на 3 миллиарда долларов, выданном Украине. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 29 марта.

Украина, указал судья Уильям Блэр, не предоставила веских доказательств своей позиции. «В этой ситуации было бы неправильным принимать решение о рассмотрении дела по общей процедуре», — сказал судья.

У российской и украинской сторон есть возможность оспорить решение суда о рассмотрении иска в ускоренном порядке.