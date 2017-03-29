Миноритарии «Транснефти» продали акции компании на 170 миллиардов рублей

На Московской бирже продан пакет привилегированных акций «Транснефти» на общую сумму в 169,7 миллиарда рублей, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на данные биржи. Сделка была внебиржевой, продавец и покупатель пакета акций не раскрываются.

«Ведомости» указывают, что столь крупным пакетом привилегированных акций «Транснефти» владеет только фонд UCP Ильи Щербовича.

Контрагент «Транснефти» и управляющий инвестфондом подтвердили изданию, что акции продал именно UCP.

Официальные представители «Транснефти» и UCP сделку пока никак не прокомментировали.