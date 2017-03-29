Миноритарии «Транснефти» продали акции компании на 170 миллиардов рублей

Ведомости
14:27, 29 марта 2017
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На Московской бирже продан пакет привилегированных акций «Транснефти» на общую сумму в 169,7 миллиарда рублей, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на данные биржи. Сделка была внебиржевой, продавец и покупатель пакета акций не раскрываются.

«Ведомости» указывают, что столь крупным пакетом привилегированных акций «Транснефти» владеет только фонд UCP Ильи Щербовича.

Контрагент «Транснефти» и управляющий инвестфондом подтвердили изданию, что акции продал именно UCP.

Официальные представители «Транснефти» и UCP сделку пока никак не прокомментировали.

Таким пакетом как раз владеет, по данным «Транснефти», UCP Ильи Щербовича. UCP это опровергала. «Мы размер пакета не раскрываем. <…> Мы действительно очень крупный акционер „Транснефти“, второй по размеру после Российской Федерации и самый крупный среди всех владельцев привилегированных акций», — говорил Щербович в интервью «Ведомостям».

Ведомости
«Транснефть» — монополист на российском рынке транспортировки нефти. 100 процентов обыкновенных акций «Транснефти» (78,1 процента уставного капитала) принадлежат государству через Росимущество. Минориатрные акционеры компании владеют привилегированными акциями, на долю которых приходится 21,9 процента уставного капитала.
Миноритарные акционеры «Транснефти», пишут «Ведомости», добивались, чтобы размер дивидендов на их привилегированные акции был не меньше, чем на обычные. UCP, в частности, обращался по этому поводу в суд. В марте соответствующие поправки в устав «Транснефти» были приняты.
В июне 2016 года РБК сообщило о соглашении между «Транснефтью» и UCP, заключенном в конце 2011 года. По этому соглашению фонд должен был скупать акции «Транснефти» для дальнейшей перепродажи самой компании. Представители UCP подлинность соглашения тогда подтвердил, а «Транснефти» — опровергли.
Тогда же сообщалось, что UCP пытался в конце 2015 года продать свой пакет акций «Транснефти» за 2,9 миллиарда долларов, однако сделка не состоялась. «Транснефть», заявили тогда источники РБК, в последний момент решила отказаться от сделки.
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