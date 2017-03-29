Комитет по предотвращению пыток откажется от работы в виде НКО. У организации арестовали счета после признания «иностранным агентом»

Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что организация после ареста счетов может отказаться от работы в форме НКО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас планируем стать общественной организацией без образования юридического лица. <…> Наверное, сохраним название „Комитет против пыток“, но будет не юридическое лицо, чтобы в принципе не было никаких счетов, балансов и имущества», — рассказал он агентству.

Счет организации был арестован Федеральной службой судебных приставов из-за неуплаты правозащитниками штрафа в размере 300 тысяч рублей, который был наложен за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента». На арестованном счету, по словам Каляпина, лежали три тысячи рублей.