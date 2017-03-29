Комитет по предотвращению пыток откажется от работы в виде НКО. У организации арестовали счета после признания «иностранным агентом»

Интерфакс
18:48, 29 марта 2017
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Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что организация после ареста счетов может отказаться от работы в форме НКО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас планируем стать общественной организацией без образования юридического лица. <…> Наверное, сохраним название „Комитет против пыток“, но будет не юридическое лицо, чтобы в принципе не было никаких счетов, балансов и имущества», — рассказал он агентству.

Счет организации был арестован Федеральной службой судебных приставов из-за неуплаты правозащитниками штрафа в размере 300 тысяч рублей, который был наложен за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента». На арестованном счету, по словам Каляпина, лежали три тысячи рублей.

«Дальнейшая деятельность будет продолжаться в другой организационно-правовой форме. Нужно уходить из „прокрустова ложа“ НКО, потому что работать в этом формате в России невозможно», — подчеркнул он.

Интерфакс
Игорь Каляпин — член Совета при президенте РФ по правам человека. Возглавляемый им Комитет по предотвращению пыток занимается, в частности, мониторингом соблюдения прав человека в Чечне.  Офис организации в Грозном несколько раз подвергался нападению; на самого Каляпина также нападали в столице Чечни. Рамзан Кадыров неоднократно критиковал организацию и ее руководителя, обвиняя в поддержке террористов.
Комитет по предотвращению пыток начал работу в 2015 году после того, как предыдущая организация Каляпина, Комитет против пыток, была признана «иностранным агентом» и после неудачных попыток отменить этот статус ликвидирована. В начале 2016 года «иностранным агентом» признали и Комитет по предотвращению пыток.
«Иностранным агентом» в России считается организация, которая получает деньги из-за рубежа и ведет политическую деятельность. Комитет по предотвращению пыток отрицает, что когда-либо получал иностранное финансирование.

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