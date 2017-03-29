Банки раскритиковали требование ЦБ записывать разговоры с клиентами

Представители российских банков рассказали «Коммерсанту» о проблемах с реализацией новой нормы Центробанка, который рекомендовал записывать переговоры с клиентами.

Как анонимно рассказал топ-менеджер одного из крупнейших банков, клиентам «может быть некомфортно» обсуждать под запись свои финансы. А если банк будет настаивать на записи, то они рискуют потерять клиента.

В ЦБ изданию рассказали, что у клиента есть право отказаться от аудио- или видеозаписи, но тогда он берет на себя риски, если потом ему потребуется оспаривать договоренности с банком в суде.