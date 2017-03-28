В Пятигорске после убийства водителя уволены шестеро сотрудников ГИБДД

В Пятигорске шестеро сотрудников ГИБДД уволены по результатам служебной проверки, проведенной после гибели водителя.

Еще 10 полицейских из руководящего состава городских и региональных подразделений Госавтоинспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщило ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В ночь на 19 марта сотрудники ГИБДД в Пятигорске устроили погоню за автомобилем BMW, водитель которого проигнорировал требование остановиться. После того, как автомобиль все же удалось остановить, двое инспекторов ГИБДД забили водителя до смерти. Пассажир автомобиля был госпитализирован, как сообщалось, из-за сильного алкогольного отравления. По данным «Медиазоны», пассажир также был избит.