Германия начала расследование из-за слежки турецких спецслужб за местными турками

AFP
19:47, 28 марта 2017
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Прокуратура Германии начала расследование в связи с сообщениями о слежке со стороны турецких спецслужб за живущими в стране выходцами из Турции. Об этом сообщает AFP.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, в феврале турецкие спецслужбы передали немецким властям список с именами около 300 выходцев из Турции, которые живут в ФРГ и якобы поддерживают проповедника Фетхуллаха Гюлена (его Анкара называет идеологом прошлогоднего мятежа).

В документах были адреса, телефоны и фотографии, снятые «секретными камерами наблюдения», передает Deutsche Welle. Кроме того, Турция собрала информацию о примерно 200 учреждениях в Германии, в том числе о школах, предположительно связанных с Гюленом.

Прокуратура выяснит, каким образом Турции удалось собрать в Германии такую подробную информацию.

«Вне зависимости от того, что вы думаете о движении Гюлена, здесь работают законы Германии, и другие государства не будут шпионить за живущими здесь гражданами», — цитирует Reuters главу МВД Германии Томаса де Мезьера. По его словам, Турцию неоднократно предупреждали о неприемлемости слежки на территории Германии.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил, что власти региона предупредили о слежке со стороны Турции несколько человек и организаций.

В середине марта о начале расследования в связи со слежкой со стороны турецких спецслужб за выходцами из Турции объявила прокуратура Швейцарии.
Отношения Турции с Германией и некоторыми другими европейскими странами обострились в марте 2017 года. Поводом стала отмена в Европе митингов с участием турецких министров, которые намеревались агитировать местных турков поддержать референдум о расширении полномочий президента Турции. Руководители Турции прибегли к сравнению нынешних властей ФРГ с нацистами, а также обвинили Германии в поддержке терроризма.
После попытки переворота в июле 2016 года, идеологом которого Анкара назвала живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, Турция требовала у властей ФРГ экстрадировать людей, подозреваемых в связях с «гюленистами». За прошедшее время по крайней мере 136 граждан Турции с дипломатическими паспортами попросили в Германии убежища.

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