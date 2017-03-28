Германия начала расследование из-за слежки турецких спецслужб за местными турками

Прокуратура Германии начала расследование в связи с сообщениями о слежке со стороны турецких спецслужб за живущими в стране выходцами из Турции. Об этом сообщает AFP.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, в феврале турецкие спецслужбы передали немецким властям список с именами около 300 выходцев из Турции, которые живут в ФРГ и якобы поддерживают проповедника Фетхуллаха Гюлена (его Анкара называет идеологом прошлогоднего мятежа).

В документах были адреса, телефоны и фотографии, снятые «секретными камерами наблюдения», передает Deutsche Welle. Кроме того, Турция собрала информацию о примерно 200 учреждениях в Германии, в том числе о школах, предположительно связанных с Гюленом.

Прокуратура выяснит, каким образом Турции удалось собрать в Германии такую подробную информацию.

«Вне зависимости от того, что вы думаете о движении Гюлена, здесь работают законы Германии, и другие государства не будут шпионить за живущими здесь гражданами», — цитирует Reuters главу МВД Германии Томаса де Мезьера. По его словам, Турцию неоднократно предупреждали о неприемлемости слежки на территории Германии.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил, что власти региона предупредили о слежке со стороны Турции несколько человек и организаций.