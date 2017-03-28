Сборная России по футболу сыграла 3:3 с Бельгией, сравняв счет в добавленное время
Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 3:3 с командой Бельгии, сравняв счет в добавленное время. Товарищеский матч прошел 28 марта в Сочи.
Счет в матче открыл на третьей минуте защитник ЦСКА Виктор Васин, однако в течение первого тайма бельгийцы отыгрались и вышли вперед — сперва Кевин Миральяс забил пенальти, а затем еще два мяча забил Кристиан Бентеке.
Второй гол за Россию забил игрок «Локомотива» Алексей Миранчук в середине второго тайма. На 92-й минуте счет сравнял нападающий «Ростова» Александр Бухаров.
Россия принимает чемпионат мира по футболу 2018 года и поэтому не участвует в отборочном турнире. Вместо квалификационных матчей российские футболисты играют товарищеские.
Подготовку к чемпионату мира сборная России ведет под руководством Станислава Черчесова, который стал главным тренером команды после неудачного выступления россиян на Евро-2016 (тогда команду возглавлял Леонид Слуцкий).
При Черчесове россияне сыграли семь товарищеских встреч, из которых две выиграли (у Ганы и Румынии с минимальным счетом), две сыграли вничью (с Турцией и Бельгией) и три проиграли (с Коста-Рикой, Катаром и Кот-дʼИвуаром).