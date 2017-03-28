Глава Минфина: государство потеряло за год 100 миллиардов рублей в разорившихся банках

В 2016 году государство потеряло около ста миллиардов рублей в банках, лишившихся лицензии, сообщил на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) глава Минфина Антон Силуанов.

«Поэтому очевидно, что государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. И соответственно использование государственных средств тоже, мы считаем, должно осуществляться в проверенных, надежных банках», — подчеркнул министр финансов.

Правительство, добавил Силуанов, намерено применять национальные рейтинги при оценке банков, которые планируется задействовать для размещения бюджетных средств и участия в госпрограммах.

Сумму потерь бюджетных средств в разорившихся банках Силуанов, сообщает «Интерфакс», назвал, комментируя вступительную речь главы АРБ Гарегина Тосуняна. Глава АРБ, в частности, упрекнул государство в создании неравных условий для банков в части доступа к госсредствам и отсутствии логики в соответствующем регулировании.