Глава Минфина: государство потеряло за год 100 миллиардов рублей в разорившихся банках
В 2016 году государство потеряло около ста миллиардов рублей в банках, лишившихся лицензии, сообщил на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) глава Минфина Антон Силуанов.
«Поэтому очевидно, что государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. И соответственно использование государственных средств тоже, мы считаем, должно осуществляться в проверенных, надежных банках», — подчеркнул министр финансов.
Правительство, добавил Силуанов, намерено применять национальные рейтинги при оценке банков, которые планируется задействовать для размещения бюджетных средств и участия в госпрограммах.
Сумму потерь бюджетных средств в разорившихся банках Силуанов, сообщает «Интерфакс», назвал, комментируя вступительную речь главы АРБ Гарегина Тосуняна. Глава АРБ, в частности, упрекнул государство в создании неравных условий для банков в части доступа к госсредствам и отсутствии логики в соответствующем регулировании.
«Мы за счет государственных средств в банках за последний год потеряли более 100 миллиардов рублей — в банковском секторе государственных средств», — рассказал министр.