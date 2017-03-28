Авиакомпании пожаловались правительству на проблемы с контролем качества топлива

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой разобраться с контролем качества топлива, пишет «Коммерсант»

В середине марта, как стало известно изданию, АЭВТ направила письмо главе Минтранса Максиму Соколову, в котором попросила разъяснить, какие сейчас действуют требования к заправке авиакеросином воздушных судов.

В середине 2015 года, напомнили авторы письма, в России была отменена обязательная сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов.

Минтранс тогда обещал разработать проект поправок в Федеральные авиационные правила, которые бы урегулировали вопрос контроля качества топлива, однако документ до сих пор не принят.

«Правовая неурегулированность в сфере авиатопливообеспечения создает угрозу для обеспечения безопасности полетов», подчеркивается в письме.

В Минтрансе получение письма АЭВТ подтвердили, добавив, что проект поправок, регулирующих контроль качества авиатоплива, уже подготовлен и прошел этап общественного обсуждения. В Росавиации, в свою очередь, признали наличие проблемы, пообещав в ближайшее время провести по этому поводу совещание.