Авиакомпании пожаловались правительству на проблемы с контролем качества топлива

Коммерсант
06:37, 28 марта 2017
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой разобраться с контролем качества топлива, пишет «Коммерсант»

В середине марта, как стало известно изданию, АЭВТ направила письмо главе Минтранса Максиму Соколову, в котором попросила разъяснить, какие сейчас действуют требования к заправке авиакеросином воздушных судов.

В середине 2015 года, напомнили авторы письма, в России была отменена обязательная сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов.

Минтранс тогда обещал разработать проект поправок в Федеральные авиационные правила, которые бы урегулировали вопрос контроля качества топлива, однако документ до сих пор не принят.

«Правовая неурегулированность в сфере авиатопливообеспечения создает угрозу для обеспечения безопасности полетов», подчеркивается в письме.

В Минтрансе получение письма АЭВТ подтвердили, добавив, что проект поправок, регулирующих контроль качества авиатоплива, уже подготовлен и прошел этап общественного обсуждения. В Росавиации, в свою очередь, признали наличие проблемы, пообещав в ближайшее время провести по этому поводу совещание.

Сейчас на авиакомпании «возложены все риски, связанные с выбором ассортимента авиационных горюче-смазочных материалов и организаций, осуществляющих авиатопливообеспечение — заправку самолетов, хранение топлива». При этом теперь административную и уголовную ответственность за возможные проблемы несут только перевозчики, хотя раньше она была консолидированной. 

Коммерсант
С 2000 до 2015 года качество авиатоплива отслеживали структуры по контролю за деятельностью авиапредприятий. Топливозаправочные компании, писал «Коммерсант», должны были иметь два сертификата — на саму услугу заправки и на лабораторию. Сертификаты выдавала Росавиация.
По действующим законам, компании, обеспечивающие топливом самолеты, могут работать без сертификатов, а лишь на основании документов, подтверждающего их соответствие федеральным авиационным правилам.
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