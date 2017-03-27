Володин рассказал про митинги в Европе в ответ на вопрос о всероссийской акции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что митинги «происходят на улицах Европы каждодневно», при этом полиция европейских стран более жестко разгоняет демонстрантов, чем это делает российская полиция.

Таким образом Володин ответил главе парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристине Муттонен, которая спросила его о массовых акциях, прошедших по всей России 26 марта.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Муттонен задала вопрос о митингах после того, как Володин пожаловался на акции против российских банков на Украине.

«Когда мы уходим от обсуждения этого вопроса и говорим о митингах, которые происходят на наших улицах, — они происходят на улицах Европы каждодневно, в США они проходят… Что касается причин этих митингов, они могут быть разные», — сказал Володин.

Спикер Госдумы заметил, что российские полицейские «реализуют свое право намного более корректно, более, будем говорить так, в мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули — вот мои коллеги говорят — для разгона».