В Японии восемь школьников погибли под лавиной

В Японии в районе горнолыжного курорта Насу Онсен сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, все они — старшеклассники, отдыхавшие в составе школьной группы в горах.

Не менее 30 человек получили различные травмы. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Причиной схода лавины утром в понедельник, 27 марта, стал сильный снегопад. За ночь в горах Насу выпало около 30 сантиметров осадков.

Учащиеся старших классов принимали в Насу участие в крупном горном походе, в котором были задействованы школьники из семи различных школ.