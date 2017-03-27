В Саратове посадили под арест члена ОНК, задержанного после акции протеста

Фрунзенский суд Саратова арестовал на 4 суток журналиста и члена региональной Общественной наблюдательной комиссии Александра Никишина, который был задержан 26 марта после оппозиционной акции.

Судья признала его виновным в неповиновению требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). Своей вины он не признал.

Никишин был задержан 26 марта около отдела полиции № 6, куда пришел, по собственным словам, чтобы выяснить причину задержания после антикоррупционной акции оппозиционеров Сергея Рыжова и Леонида Гришина (акция не была согласована с городскими властями; задержанные в итоге были оштрафованы за нарушение порядка проведения митинга).

Региональное издание «Открытый канал», в котором работает журналист, опубликовало снятое им во время задержания видео. Как следует из ролика, полицейские сперва повалили на землю несколько человек, которые пытались попасть в отделение, а затем и Никишина, который вел видеосъемку.

Журналист говорил полицейским, что он «член ОНК» и его «нельзя трогать», однако это их не остановило. После задержания Никишина отвезли в больницу в связи с ухудшением самочувствия, а затем снова доставили в отдел, где он и провел ночь.