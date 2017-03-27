В Гонконге эскалатор неожиданно поехал не в ту сторону. Пострадали 18 человек

CNN
13:29, 27 марта 2017
Надежный источник

В одном из торговых центров Гонконга эскалатор, на котором поднимались десятки людей, неожиданно сменил направление движения и поехал вниз. Люди начали падать с эскалатора, 18 человек получили травмы. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предполагается, что причиной аварии стала техническая неисправность. В ходе расследования инцидента были задержаны двое механиков, впоследствии их освободили под залог. Механиков подозревают в воспрепятствовании правосудию: они якобы работали с механизмом эскалатора уже после аварии.

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