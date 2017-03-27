В Гонконге эскалатор неожиданно поехал не в ту сторону. Пострадали 18 человек

В одном из торговых центров Гонконга эскалатор, на котором поднимались десятки людей, неожиданно сменил направление движения и поехал вниз. Люди начали падать с эскалатора, 18 человек получили травмы. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Eighteen people injured at mall in Hong Kong after escalator unexpectedly goes backwards and speeds up. https://t.co/hyEiaLtO73 pic.twitter.com/Bddu5Nga5q — ABC News (@ABC) March 27, 2017

Предполагается, что причиной аварии стала техническая неисправность. В ходе расследования инцидента были задержаны двое механиков, впоследствии их освободили под залог. Механиков подозревают в воспрепятствовании правосудию: они якобы работали с механизмом эскалатора уже после аварии.