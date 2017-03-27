Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины за бандитизм

Городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. В решении суда говорится, что Яценюка обвиняют в бандитизме. В феврале 2017 года Россия объявила его в розыск.

Яценюк назвал выдвинутые против него обвинения бредом и заявил, что «Кремль пробил еще одно дно».