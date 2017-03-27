Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины за бандитизм
Городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. В решении суда говорится, что Яценюка обвиняют в бандитизме. В феврале 2017 года Россия объявила его в розыск.
Яценюк назвал выдвинутые против него обвинения бредом и заявил, что «Кремль пробил еще одно дно».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в сентябре 2015 года заявил, что Арсений Яценюк в 1994–1995 годах воевал в Чечне на стороне сепаратистов. По словам Бастрыкина, Яценюк непосредственно участвовал в боях с российскими войсками и принимал участие в пытках и расстрелах пленных.
В 1994 году Яценюку было 20 лет. В то время, согласно официальной биографии, он работал в юридической компании в Черновцах. Обвинения со стороны Бастрыкина Яценюк называл «диагнозом российской власти».