Росреестр потребовал снести два жилых комплекса на землях МГУ

Росреестр пытается признать незаконным строительство жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion, возведенных на землях МГУ, пишет «Коммерсант».

Комплексы были построены в 2008 году компанией «Интеко», принадлежавшей в тот момент супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной.

Росреестр, как стало известно изданию, уже два года пытается доказать в судах, что «Шуваловский» и Dominion были построены незаконно. Земля, на которой находятся жилые комплексы, отдана МГУ в бессрочное пользование. Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий университета.

Осенью 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения. То есть ведомство фактически признало объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. Университет это решение оспорил.

Представители Росреестра, пишет «Коммерсант», утверждают, что МГУ так и не предоставил документальных доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство. Получить комментарии у представителей университета изданию не удалось.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что если МГУ при повторном рассмотрении иска не сможет доказать законность строительства, то университету, в лучшем случае, будет грозить штраф в размере от двух миллиардов рублей. В худшем случае, жилые комплексы потребуют снести.