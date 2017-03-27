Росреестр потребовал снести два жилых комплекса на землях МГУ
Росреестр пытается признать незаконным строительство жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion, возведенных на землях МГУ, пишет «Коммерсант».
Комплексы были построены в 2008 году компанией «Интеко», принадлежавшей в тот момент супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной.
Росреестр, как стало известно изданию, уже два года пытается доказать в судах, что «Шуваловский» и Dominion были построены незаконно. Земля, на которой находятся жилые комплексы, отдана МГУ в бессрочное пользование. Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий университета.
Осенью 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения. То есть ведомство фактически признало объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. Университет это решение оспорил.
Представители Росреестра, пишет «Коммерсант», утверждают, что МГУ так и не предоставил документальных доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство. Получить комментарии у представителей университета изданию не удалось.
Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что если МГУ при повторном рассмотрении иска не сможет доказать законность строительства, то университету, в лучшем случае, будет грозить штраф в размере от двух миллиардов рублей. В худшем случае, жилые комплексы потребуют снести.
За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 млн руб. Но решение кассации может поменять ситуацию в пользу вуза.