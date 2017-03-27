«Лайф» сообщил о четырех полицейских, пострадавших во время акции протеста в Москве
Во время протестов в Москве пострадали четверо полицейских, сообщает «Лайф» без ссылки на источник. По данным издания, у двоих из них сломано по одному пальцу, у другого сломан нос, у четвертого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее было известно только об одном пострадавшем Евгении Гаврилове, который получил черепно-мозговую травму.
«Лайф» также сообщает, что за медицинской помощью обратились 18 участников протестов, из них трое заявили, что были избиты полицейскими. На видео с акции было видно, что сотрудники Росгвардии избивали протестующих. В итоге было задержана почти тысяча человек.
Акции протеста, посвященные расследованию о «тайной империи» Дмитрия Медведева, прошли 26 марта в Москве и других городах России. В Москве больше всего людей собралось на Пушкинской площади.