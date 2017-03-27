Группа ГАЗ планирует возобновить производство «Волги». Под этой маркой будут делать грузовики

Группа ГАЗ в среднесрочной перспективе планирует возобновить производство автомобилей «Волга», но выпускать под этой маркой не легковые автомобили, а коммерческий транспорт.

Об этом заявил в интервью «Ведомостям» Зигфрид Вольф — председатель совета директоров и совладелец «Русских машин», контролирующих группу ГАЗ.

В линейке автомобилей группы ГАЗ, по его словам, не хватает среднеразмерного коммерческого автомобиля, который был бы меньше, чем «Газель». Такой автомобиль, сообщил Вольф, и мог бы выпускаться под брендом «Волга».

«Волга», по словам представителя «Русских машин», ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке.

Подробности проекта запуска нового коммерческого автомобиля представитель «Русских машин» раскрывать не стал. В свою очередь источник, близкий к компании, сообщил, что окончательного решения о выпуске грузовых автомобилей под маркой «Волга» пока не принято.