Группа ГАЗ планирует возобновить производство «Волги». Под этой маркой будут делать грузовики

Ведомости
06:32, 27 марта 2017
Надежный источник

Группа ГАЗ в среднесрочной перспективе планирует возобновить производство автомобилей «Волга», но выпускать под этой маркой не легковые автомобили, а коммерческий транспорт.

Об этом заявил в интервью «Ведомостям» Зигфрид Вольф — председатель совета директоров и совладелец «Русских машин», контролирующих группу ГАЗ.

В линейке автомобилей группы ГАЗ, по его словам, не хватает среднеразмерного коммерческого автомобиля, который был бы меньше, чем «Газель». Такой автомобиль, сообщил Вольф, и мог бы выпускаться под брендом «Волга».

«Волга», по словам представителя «Русских машин», ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке.

Подробности проекта запуска нового коммерческого автомобиля представитель «Русских машин» раскрывать не стал. В свою очередь источник, близкий к компании, сообщил, что окончательного решения о выпуске грузовых автомобилей под маркой «Волга» пока не принято.

«На мой взгляд, „Волга“ как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов», — говорит Вольф.

Ведомости
Группа ГАЗ прекратила выпуск легковых автомобилей под маркой «Волга» в 2008 году. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, однако спустя два года проект был закрыт.
Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей группа ГАЗ, по словам Зигфрида Вольфа, не намерена.
Лидером сегмента среднеразмерных коммерческих автомобилей в России является Lada Largus, занимающая около 94 процента рынка.
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