ФСБ обнаружила три авиационных пушки в домах торговцев оружием

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании преступной группировки, которая занималась модернизацией и продажей оружия. Задержания проходили в Калужской, Брянской и Московской областях 23 марта.

У подозреваемых изъяли три авиационных пушки калибра 23 миллиметра (вероятно, имеется в виду ГШ-23), 56 единиц огнестрельного оружия, 10 гранат, две мины, 15 килограммов взрывчатки, 10 взрывателей и детонаторов, а также два глушителя. Также в домах подозреваемых нашли 3700 патронов и 68 единиц холодного оружия.

Всего, как сообщается, были обнаружены четыре нелегальные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Сколько именно подозреваемых задержано и каким образом они могли получить в свое распоряжения авиационные орудия, не сообщается.