«Ангарскому маньяку» предъявлены обвинения еще в 60 убийствах

Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, отбывающему пожизненное заключение за убийство 22 человек, предъявлены обвинения еще в 60 убийствах, сообщил Следственный комитет РФ.

Всего, по данным СК, «ангарский маньяк» за 20 лет совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств. «Возраст потерпевших — женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами нового уголовного дела, насчитывающего более 300 томов, говорится в сообщении СК.