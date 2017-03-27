«Ангарскому маньяку» предъявлены обвинения еще в 60 убийствах

Следственный комитет России
06:52, 27 марта 2017
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Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, отбывающему пожизненное заключение за убийство 22 человек, предъявлены обвинения еще в 60 убийствах, сообщил Следственный комитет РФ.

Всего, по данным СК, «ангарский маньяк» за 20 лет совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств. «Возраст потерпевших — женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами нового уголовного дела, насчитывающего более 300 томов, говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств.

Следственный комитет России
Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», в начале 2015 года был признан виновным в убийстве 22 человек, совершенных с 1994 по 2000 годы, и приговорен к пожизненному лишению свободы.
В январе 2017 года стало известно, что Попков признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 годы.

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