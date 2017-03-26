В Петербурге задержали участников антикоррупционной акции

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где 26 марта в 14:00 запланирована акция против коррупция, задержали двоих человек. Об этом в твиттере сообщили фотограф Давид Френкель и журналист Арсений Веснин.

Сообщается, что у задержанных был с собой плакат.

2 человека задержано за плакат pic.twitter.com/jd3dA6GHm8 — Dave Frenkel (@merr1k) March 26, 2017

Двух человек задержали в спб с плакатами. #ДимонОтветит — Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017

Кря кря кря ты димон воруешь зря! - скандируют в Питере pic.twitter.com/BbaTgnxEJ2 — Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017

В Санкт-Петербурге акция против коррупции не была согласована под предлогом проведения на Марсовом поле акции в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционного митинга заявили, что готовы присоединиться к мероприятию, поскольку считают «не врать и не воровать» традиционными ценностями.