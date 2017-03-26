В Петербурге задержали участников антикоррупционной акции

Давид Френкель
10:52, 26 марта 2017
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В Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где 26 марта в 14:00 запланирована акция против коррупция, задержали двоих человек. Об этом в твиттере сообщили фотограф Давид Френкель и журналист Арсений Веснин.

Сообщается, что у задержанных был с собой плакат.

В Санкт-Петербурге акция против коррупции не была согласована под предлогом проведения на Марсовом поле акции в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционного митинга заявили, что готовы присоединиться к мероприятию, поскольку считают «не врать и не воровать» традиционными ценностями.

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Митинги 26 марта