В Липецке задержали одного из организаторов акции протеста дальнобойщиков
В Липецке задержан один из организаторов намеченной на 27 марта акции водителей-дальнобойщиков Геннадий Платонов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По информации издания, его машину остановили сотрудники ДПС. После этого на него надели наручники и увезли в «неизвестном направлении».
25 марта Объединение перевозчиков России объявило о планах провести акцию протеста с участием до десяти тысяч человек. В основном протестующие намерены ставить свои машины на обочинах для того, чтобы замедлить движение по автотрассам.
Протестующие требуют отмены системы «Платон», с помощью которой взымается оплата за проезд по федеральным трассам для большегрузных автомобилей. В середине апреля заканчивается льготный период работы системы.