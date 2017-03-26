В Липецке задержали одного из организаторов акции протеста дальнобойщиков

В Липецке задержан один из организаторов намеченной на 27 марта акции водителей-дальнобойщиков Геннадий Платонов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации издания, его машину остановили сотрудники ДПС. После этого на него надели наручники и увезли в «неизвестном направлении».