В Белоруссии на акциях солидарности с задержанными на Дне Воли задержали несколько десятков человек
В Минске милиция задержала несколько десятков человек, которые вышли на акцию солидарности с задержанными накануне на Дне Воли. По сообщению издания Naviny, задержаны от 20 до 40 человек.
Издание TUT.BY сообщает со ссылкой на правозащитников о задержании 30 человек в Бобруйске, в том числе журналистов, а также в Бресте, Витебске, Орше, Пинске.
More detentions across #Belarus #26сакавікаhttps://t.co/AkOveb3cvd pic.twitter.com/MiTYF9BFEp— Viasna (@viasna96) March 26, 2017
Мінск сення. Зноў затрыманні. Таксама ўражвае колькасць спецтэхнікі. #ДзеньВолі pic.twitter.com/AnYaQz3EhH— FreeQball (@FreeQball) March 26, 2017
25 марта 2017 года в Минске были задержаны несколько сотен человек, участвовавших в акции по случаю Дня Воли — неофициального праздника, приуроченного к созданию в 1918 году Белорусской народной республики. По данным TUT.BY, задержаны были 700 человек.