В Белоруссии на акциях солидарности с задержанными на Дне Воли задержали несколько десятков человек

В Минске милиция задержала несколько десятков человек, которые вышли на акцию солидарности с задержанными накануне на Дне Воли. По сообщению издания Naviny, задержаны от 20 до 40 человек.

Издание TUT.BY сообщает со ссылкой на правозащитников о задержании 30 человек в Бобруйске, в том числе журналистов, а также в Бресте, Витебске, Орше, Пинске.