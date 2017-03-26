В Белоруссии на акциях солидарности с задержанными на Дне Воли задержали несколько десятков человек

Белорусские новости
11:27, 26 марта 2017
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В Минске милиция задержала несколько десятков человек, которые вышли на акцию солидарности с задержанными накануне на Дне Воли. По сообщению издания Naviny, задержаны от 20 до 40 человек.

Издание TUT.BY сообщает со ссылкой на правозащитников о задержании 30 человек в Бобруйске, в том числе журналистов, а также в Бресте, Витебске, Орше, Пинске.

25 марта 2017 года в Минске были задержаны несколько сотен человек, участвовавших в акции по случаю Дня Воли — неофициального праздника, приуроченного к созданию в 1918 году Белорусской народной республики. По данным TUT.BY, задержаны были 700 человек.

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