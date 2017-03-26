Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона «Формулы 1»
Гонщик команды «Феррари» немец Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии — первую гонку «Формулы 1» в сезоне.
Второе и третье место заняли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из команды «Мерседес». Россиянин Даниил Квят («Торро Россо») пришел к финишу девятым.
VET: "It was an unbelievable race. The guys have worked so hard and have hardly slept this week..." #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/WDF66kbfKA— Formula 1 (@F1) March 26, 2017
Минувший сезон «Формулы 1» выиграл немецкий пилот Нико Росберг («Мерседес»). Менее чем через неделю после победы Росберг объявил о завершении карьеры.