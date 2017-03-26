Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона «Формулы 1»

«Формула 1»
07:32, 26 марта 2017
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Гонщик команды «Феррари» немец Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии — первую гонку «Формулы 1» в сезоне.

Второе и третье место заняли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из команды «Мерседес». Россиянин Даниил Квят («Торро Россо») пришел к финишу девятым.

Минувший сезон «Формулы 1» выиграл немецкий пилот Нико Росберг («Мерседес»). Менее чем через неделю после победы Росберг объявил о завершении карьеры.
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