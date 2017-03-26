На антикоррупционный митинг в Петербурге вышли тысячи человек
В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле вышли несколько тысяч человек.
По оценке корреспондента «Бумаги», в акции участвуют шесть-восемь тысяч человек. Журналист Арсений Веснин оценил число участников в 10 тысяч человек.
10 тысяч в Петербурге скандируют нет войне #ДимонОтветит pic.twitter.com/n1AxzKoNMf— Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017
Я такого давно не видел. Десять тысяч . И все скандируют pic.twitter.com/1elYtMFVxG— Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017
Невиданная акция в Петербурге pic.twitter.com/gJk0dKeGgA— Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017
В Санкт-Петербурге акция против коррупции не была согласована под предлогом проведения на Марсовом поле акции в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционного митинга заявили, что готовы присоединиться к мероприятию, поскольку считают «не врать и не воровать» традиционными ценностями.