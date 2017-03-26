На антикоррупционный митинг в Петербурге вышли тысячи человек

Бумага
11:42, 26 марта 2017
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В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле вышли несколько тысяч человек.

По оценке корреспондента «Бумаги», в акции участвуют шесть-восемь тысяч человек. Журналист Арсений Веснин оценил число участников в 10 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге акция против коррупции не была согласована под предлогом проведения на Марсовом поле акции в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционного митинга заявили, что готовы присоединиться к мероприятию, поскольку считают «не врать и не воровать» традиционными ценностями.

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