Количество задержанных в Москве превысило 200 человек
На акциях протеста в Москве задержали более двухсот человек, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что эти данные — предварительные. Это связано с тем, что большое количество людей еще не доставлены в отделения полиции и находятся в автозаках.
Обновление. По данным правозащитников «ОВД-Инфо», всего в Москве задержаны 358 человек.
Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия полностью зачистили от протестующих Пушкинскую площадь, вытеснив их на Тверскую улицу и в переулки.
Среди задержанных в Москве — политик Алексей Навальный, организовавший акцию протеста. На него составлен протокол по административной статье о нарушении порядка проведения митинга.
26 марта во многих российских городах прошли акции протеста, почти все они не получили согласование местных властей.