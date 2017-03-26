Количество задержанных в Москве превысило 200 человек

На акциях протеста в Москве задержали более двухсот человек, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что эти данные — предварительные. Это связано с тем, что большое количество людей еще не доставлены в отделения полиции и находятся в автозаках.

Обновление. По данным правозащитников «ОВД-Инфо», всего в Москве задержаны 358 человек.