В результате авиаудара в Мосуле погибли более ста мирных жителей

В результате авиаудара сил международной коалиции в иракском городе Мосул погибли более ста человек. Всего в результате авиаудара, который был нанесен в четверг, 23 марта, были разрушены три здания; только из-под завалов одного из них были извлечены тела более 80 человек, пишет The Guardian.

Как отмечает The New York Times, в Багдаде уже сообщили, что авиаудар был нанесен по запросу Ирака. Местные военные получили сведения, что на трех зданиях, ставших целью налета, разместились снайперы. О том, что в подвалах домов могут скрываться мирные жители, в Багдаде не знали.

В связи с гибелью мирных жителей командование США начало расследование. В Пентагоне утверждают, что это мог быть и авиаудар коалиции, и теракт боевиков «Исламского государства», и обещают представить более полные данные позднее.

По различным данным, общее число жертв авианалета может достигать от 150 до 200 человек.