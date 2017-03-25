Полиция начала проверку нарушений при изъятии 10 детей у московской семьи

Коммерсант
09:07, 25 марта 2017
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Правоохранительные органы Москвы начали проверку нарушений при изъятии десятерых детей у московской семьи, пишет «Коммерсант». С требованием проверить процедуру на законность выступил ранее депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.

По словам Романова, проверка ведется с 6 марта, в ее рамках полиция устанавливает, разглашали ли чиновники сведения, которые составляют тайну усыновления и врачебную тайну. Также Романов сообщил, что за нарушение порядка изъятия детей были привлечены к дисциплинарной ответственности четыре сотрудника органов опеки.

В настоящее время восемь детей находятся в социальном учреждении. «Дети размещены в одной группе», — сообщила «Ъ» заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Алла Дзугаева. По ее словам, с детьми также ведутся следственные мероприятия.

Коммерсант
Органы социальной опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель 10 приемных детей в начале января 2017 года. Поводом для изъятия стали подозрения в побоях и содержании детей в ненадлежащих условиях. В сообщениях органов опеки и полиции говорилось о различных особенностях развития и заболеваниях приемных детей.
16 марта Михаила Деля признали виновным в нанесении побоев одному из детей.
Светлана Дель сначала подала иск о признании действий органов соцзащиты незаконными, но затем отозвала иск.

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