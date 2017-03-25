Полиция начала проверку нарушений при изъятии 10 детей у московской семьи
Правоохранительные органы Москвы начали проверку нарушений при изъятии десятерых детей у московской семьи, пишет «Коммерсант». С требованием проверить процедуру на законность выступил ранее депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.
По словам Романова, проверка ведется с 6 марта, в ее рамках полиция устанавливает, разглашали ли чиновники сведения, которые составляют тайну усыновления и врачебную тайну. Также Романов сообщил, что за нарушение порядка изъятия детей были привлечены к дисциплинарной ответственности четыре сотрудника органов опеки.
В настоящее время восемь детей находятся в социальном учреждении. «Дети размещены в одной группе», — сообщила «Ъ» заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Алла Дзугаева. По ее словам, с детьми также ведутся следственные мероприятия.