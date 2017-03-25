Полиция начала проверку нарушений при изъятии 10 детей у московской семьи

По словам Романова, проверка ведется с 6 марта, в ее рамках полиция устанавливает, разглашали ли чиновники сведения, которые составляют тайну усыновления и врачебную тайну. Также Романов сообщил, что за нарушение порядка изъятия детей были привлечены к дисциплинарной ответственности четыре сотрудника органов опеки.

Правоохранительные органы Москвы начали проверку нарушений при изъятии десятерых детей у московской семьи, пишет «Коммерсант». С требованием проверить процедуру на законность выступил ранее депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.

В настоящее время восемь детей находятся в социальном учреждении. «Дети размещены в одной группе», — сообщила «Ъ» заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Алла Дзугаева. По ее словам, с детьми также ведутся следственные мероприятия.

Органы социальной опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель 10 приемных детей в начале января 2017 года. Поводом для изъятия стали подозрения в побоях и содержании детей в ненадлежащих условиях. В сообщениях органов опеки и полиции говорилось о различных особенностях развития и заболеваниях приемных детей.

16 марта Михаила Деля признали виновным в нанесении побоев одному из детей.

Светлана Дель сначала подала иск о признании действий органов соцзащиты незаконными, но затем отозвала иск.