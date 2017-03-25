Бывший глава Внешэкономбанка возглавил Европейскую теннисную ассоциацию
Бывший руководитель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев избран президентом Европейской теннисной ассоциации. Он проработает на этом посту в течение трех лет, после чего состоятся новые выборы.
В настоящее время Дмитриев также занимает пост вице-президента Торгово-промышленной палаты России. О его намерении оставить эту должность из-за избрания президентом ЕТА не сообщалось.
Европейская теннисная ассоциация существует с 1975 года, организация отвечает за примерно 1000 различных турниров в Европе. Ассоциация базируется в Швейцарии. В нее входят национальные теннисные организации из 50 стран Европы.
Владимир Дмитриев с 2004 по 2016 годы возглавлял Внешэкономбанк. Он увлекается теннисом и входит в попечительский совет турнира «Кубок Кремля».