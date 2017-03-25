Бывший глава Внешэкономбанка возглавил Европейскую теннисную ассоциацию

Бывший руководитель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев избран президентом Европейской теннисной ассоциации. Он проработает на этом посту в течение трех лет, после чего состоятся новые выборы.

В настоящее время Дмитриев также занимает пост вице-президента Торгово-промышленной палаты России. О его намерении оставить эту должность из-за избрания президентом ЕТА не сообщалось.