Агентство Regnum передумало судиться с МИДом из-за слов Захаровой

В связи с чем агентство решило отказаться от претензий к МИДу и его представителю Марии Захаровой, не сообщается.

Агентство Regnum отозвало из Пресненского суда Москвы иск к Министерству иностранных дел России. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Иск против МИДа был подан после высказываний Захаровой на брифинге в конце 2016 года. Тогда представитель внешнеполитического ведомства поддержала позицию российского посла в Белоруссии и заявила, что журналисты Regnum употребили недопустимые слова «недонарод» и «недогосударство» в отношении соседней страны.

Regnum заявил, что слово «недонарод» никогда не использовалось в публикациях и потребовал опровергнуть недостоверную информацию. Захарова назвала иск агентства попыткой самопиара.

В Белоруссии трех журналистов, сотрудничавших с Regnum, обвинили в разжигании национальной розни. По запросу белорусских властей в Москве был задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, которого обвиняют по той же статье. Суд решил не арестовывать его.