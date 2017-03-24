Полиция возбудила дело о поджоге двери в штабе Навального

Полиция возбудила уголовное дело после поджога двери в штабе политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Фонтанка».

По информации издания, дело возбудили по части второй статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений). Она предполагает до пяти лет лишения свободы.

Глава штаба Полина Костылева подтвердила «Интерфаксу» возбуждение уголовного дела.