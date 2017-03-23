В Вороненкова стреляли в упор

112 Украина
12:45, 23 марта 2017
Требует подтверждения

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял в упор, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сведения собственного корреспондента.

Стрелявший был в капюшоне, после того, как он выстрелил, его ранил охранник Вороненкова, предоставленный бывшему депутату властями Украины. Тело Вороненкова уже увезли с места убийства.

В полиции Украины сообщают, что преступник, по предварительным данным, трижды попал в Вороненкова. В МВД Украины «Медиазоне» рассказали, что на месте убийства найдены восемь гильз. По данным ведомства, убийца подошел к Вороненкову, спросил что-то, после чего открыл стрельбу.

Вороненков погиб на месте, его охранник и убийца получили ранения и были госпитализированы. Никаких сведений о личности убийцы пока нет.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

По данным СМИ, убийца экс-депутата находится в реанимации. 

112 Украина
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Вороненков в прошлом был депутатом Госдумы РФ от КПРФ. В 2016 году он уехал на Украину, получил убежище и украинское гражданство, а также дал показания по делу Виктора Януковича.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство Вороненкова — это «акт терроризма со стороны России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг причастность РФ к убийству бывшего депутата.

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