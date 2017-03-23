В Вороненкова стреляли в упор

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял в упор, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сведения собственного корреспондента.

Стрелявший был в капюшоне, после того, как он выстрелил, его ранил охранник Вороненкова, предоставленный бывшему депутату властями Украины. Тело Вороненкова уже увезли с места убийства.

В полиции Украины сообщают, что преступник, по предварительным данным, трижды попал в Вороненкова. В МВД Украины «Медиазоне» рассказали, что на месте убийства найдены восемь гильз. По данным ведомства, убийца подошел к Вороненкову, спросил что-то, после чего открыл стрельбу.

Вороненков погиб на месте, его охранник и убийца получили ранения и были госпитализированы. Никаких сведений о личности убийцы пока нет.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».