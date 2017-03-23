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В Петербурге подожгли дверь штаба Навального

Леонид Волков
06:53, 23 марта 2017
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В Санкт-Петербурге в ночь на 23 марта подожгли дверь предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель его избирательной кампании Леонид Волков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.

Напомню, кстати. За попытку поджога двери офиса ЕР в Крыму режиссер Олег Сенцов осужден к 20 годам лишения свободы.

Леонид Волков
Алексей Навальный собирается принять участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. За последние недели он открыл избирательные штабы в целом ряде городов России.
20 марта перед открытием штаба в Барнауле Навального облили зеленкой. В Томске сторонникам Навального залили монтажной пеной двери квартир.

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