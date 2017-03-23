В Петербурге подожгли дверь штаба Навального
В Санкт-Петербурге в ночь на 23 марта подожгли дверь предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель его избирательной кампании Леонид Волков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.
Ночью нам подожгли дверь в штаб в СПб; никто не пострадал. Помещение застраховано, воду с пола уберем; пожарным спасибо. Заявление написано pic.twitter.com/KXjMeB95CA— Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 23, 2017
Напомню, кстати. За попытку поджога двери офиса ЕР в Крыму режиссер Олег Сенцов осужден к 20 годам лишения свободы.
Алексей Навальный собирается принять участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. За последние недели он открыл избирательные штабы в целом ряде городов России.
20 марта перед открытием штаба в Барнауле Навального облили зеленкой. В Томске сторонникам Навального залили монтажной пеной двери квартир.