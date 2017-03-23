В Петербурге подожгли дверь штаба Навального

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 марта подожгли дверь предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель его избирательной кампании Леонид Волков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.

Ночью нам подожгли дверь в штаб в СПб; никто не пострадал. Помещение застраховано, воду с пола уберем; пожарным спасибо. Заявление написано pic.twitter.com/KXjMeB95CA — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 23, 2017