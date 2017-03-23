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Российские власти упрекнули РАН в непрозрачности выборов президента академии

Коммерсант
05:56, 23 марта 2017
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В российском правительстве обсуждали непрозначность выборов президента РАН накануне отмены голосования 22 марта. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в правительственных кругах.

По словам собеседника издания, в правительство обратилась группа академиков, которые заявили, что их не устраивает действующий порядок выборов. Представители кабинета министров выяснили, что процедуру утверждал собиравшийся переизбраться президент РАН Владимир Фортов, а сам процесс устроен так, «что при желании можно обеспечить победу нужному кандидату».

Количество жалоб, по словам источника «Коммерсанта», увеличилось непосредственно перед выборами президента РАН, поэтому представители правительства убедили кандидатов организовать перенос голосования на осень 2017 года.

Теперь в правительстве ожидают разработки новой «прозрачной и современной» системы выборов, в которой академики будут учитывать ответственность перед государством.

«Когда мы начали смотреть документы, то крайне удивились, — сказал собеседник „Ъ“. — Процедура голосования была утверждена действующим президиумом и президентом академии, который собирался выставлять свою кандидатуру еще раз. И механизм выборов, и сам процесс голосования разработаны так, что при желании можно обеспечить победу нужному кандидату».

Коммерсант
Запланированные выборы президента РАН были перенесены после того, как все кандидаты отказались в них участвовать. Теперь выборы, как предполагается, пройдут в ноябре 2017 года.
Президент РАН Владимир Фортов, полномочия которого истекают 27 марта, лег в больницу на плановое обследование. Обязанности главы академии до новых выборов, как ожидается, будет исполнять его заместитель Валерий Козлов.
После отмены выборов президента РАН стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о новой процедуре голосования. Она позволит собранию РАН выбирать не президента академии, а нескольких кандидатов, одного из которых затем должен будет утвердить президент России.

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