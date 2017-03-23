Российские власти упрекнули РАН в непрозрачности выборов президента академии

В российском правительстве обсуждали непрозначность выборов президента РАН накануне отмены голосования 22 марта. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в правительственных кругах.

По словам собеседника издания, в правительство обратилась группа академиков, которые заявили, что их не устраивает действующий порядок выборов. Представители кабинета министров выяснили, что процедуру утверждал собиравшийся переизбраться президент РАН Владимир Фортов, а сам процесс устроен так, «что при желании можно обеспечить победу нужному кандидату».

Количество жалоб, по словам источника «Коммерсанта», увеличилось непосредственно перед выборами президента РАН, поэтому представители правительства убедили кандидатов организовать перенос голосования на осень 2017 года.

Теперь в правительстве ожидают разработки новой «прозрачной и современной» системы выборов, в которой академики будут учитывать ответственность перед государством.