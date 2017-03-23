Полиция Украины начала розыск второго подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова
Полиция Украины разыскивает сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Сейчас проводятся комплексы оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — цитирует его телеканал «112 Украина».
Ранее в МВД заявляли, что у убийцы «с большой долей вероятности были сообщники». Кроме того, сообщалось, что киллер приехал на место преступления на автомобиле марки Daewoo.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, куда переехал в конце 2016 года со своей женой Марией Максаковой, певицей и бывшим депутатом Госдумы.
Охранник Вороненкова, который сам пострадал во время покушения, открыл ответный огонь и ранил киллера. Они оба были госпитализированы. Через несколько часов убийца умер в больнице.
По данным украинских СМИ, у убийцы при себе было удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у киллера были украинские документы, но не исключил, что они поддельные.
Генпрокуратура Украины и президент страны Петр Порошенко обвинили Россию в причастности к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть бывшего депутата на Украину.