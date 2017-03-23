Полиция Украины начала розыск второго подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

112 Украина
18:56, 23 марта 2017
Надежный источник

Полиция Украины разыскивает сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сейчас проводятся комплексы оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее в МВД заявляли, что у убийцы «с большой долей вероятности были сообщники». Кроме того, сообщалось, что киллер приехал на место преступления на автомобиле марки Daewoo.

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, куда переехал в конце 2016 года со своей женой Марией Максаковой, певицей и бывшим депутатом Госдумы.
Охранник Вороненкова, который сам пострадал во время покушения, открыл ответный огонь и ранил киллера. Они оба были госпитализированы. Через несколько часов убийца умер в больнице.
По данным украинских СМИ, у убийцы при себе было удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у киллера были украинские документы, но не исключил, что они поддельные.
Генпрокуратура Украины и президент страны Петр Порошенко обвинили Россию в причастности к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть бывшего депутата на Украину.

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